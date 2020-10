Neue Streiks drohen : Öffentlicher Dienst: Hartes Ringen bei Tarifverhandlungen

Potsdam Kommt der Durchbruch bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst am dritten Tag der dritten Verhandlungsrunde? Wenn nicht, steht das Thema Warnstreiks wieder im Raum.

Es werde weiter hart verhandelt für das Einkommen der mehr als zwei Millionen Beschäftigten, hieß es am Nachmittag aus Teilnehmerkreisen in Potsdam.

Alle Beschäftigten in den Gesundheitsämtern sollen demnach für ihren besonderen Einsatz in der Corona-Pandemie in den nächsten zwei Jahren Sonderzahlungen von insgesamt maximal 1200 Euro erhalten, so das Arbeitgeber-Angebot weiter. Fachärztinnen und Fachärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst sollen zusätzlich in den Genuss einer monatlichen Zulage von 150 Euro kommen.