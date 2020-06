Zurück in der Heimat : Papst Benedikt besucht Bruder in Regensburg

Papst Benedikt besucht Bruder in Regensburg

Zurück in der Heimat

Der Eingang zum Priester Seminar, in dem sich der emeritierte Papst Benedikt aufhalten soll. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg Der emeritierte Papst Benedikt ist zurück in seiner Heimat: Seit Donnerstag wohnt er im Regensburger Priesterseminar, um seinem kranken Bruder beizustehen. Wie lange der 93-Jährige bleibt, ist unklar.

Nach der überraschenden Ankunft von Papst Benedikt in Regensburg bleibt unklar, wie lange er in der Domstadt bleibt. Der 93-Jährige war am Donnerstag nach Bayern gereist, um seinen drei Jahre älteren Bruder Georg zu besuchen.