später lesen Liveblog zum CDU-Bundesparteitag Wer gewinnt den Kampf an der Parteispitze? FOTO: dpa / Jan Woitas FOTO: dpa / Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Am Freitag und Samstag entscheidet sich auf dem Bundesparteitag der CDU in Hamburg, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei beerben wird. In unserem Liveblog halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.