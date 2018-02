Peter Tauber zieht sich von seinem Amt zurück

CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen von seinem Amt zurückziehen.

Der 43-Jährige wolle seinen Rückzug bereits an diesem Montag in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es am Sonntag weiter.

Tauber hatte im Dezember des vergangenen Jahres in einem Interview erklärt, an einer entzündlichen Darmerkrankung zu leiden und daher eine Auszeit nehmen zu müssen.

(csi/dpa)