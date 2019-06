Innenministerkonfernz in Kiel : Pistorius: Abschiebungen nach Afghanistan nicht ausweiten

Hannover Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich gegen eine Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. „Das ist ein Vorschlag, den wir aktuell ablehnen werden“, sagte der Sprecher der SPD-Innenminister der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Allein in diesem Jahr habe es schon acht Anschläge mit vielen Toten in Kabul gegeben, sagte Pistorius. „Beim verständlichen Wunsch des Bundesinnenministeriums, die Abschiebezahlen zu erhöhen, müssen wir unsere Maßstäbe wahren und dürfen keine unbescholtenen Menschen in Krisengebiete zurückschicken.“

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hatte sich am Wochenende wegen der Gefahrenlage in Afghanistan gegen Abschiebungen in großem Stil in das Kriegsland ausgesprochen. Die Sicherheitslage in dem Land lasse Rückführungen nur im Ausnahmefall zu, die Situation habe sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert, sagte ein Sprecher in Berlin.