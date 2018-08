später lesen Nach Messerstecherei Polizei Chemnitz dementiert Gerüchte über zweiten Todesfall FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Die Polizei hat Gerüchte über ein zweites Todesopfer nach der tätlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Chemnitz dementiert. „Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es nach dem Zwischenfall in Chemnitz keinen zweiten Todesfall“, schrieb die Polizei am Montag bei Twitter. dpa