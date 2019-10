Protest gegen Türken-Offensive : Polizei: Kurden-Demonstration in Köln kann starten

Kurden protestieren in Hamburg gegen den Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Bei einer Kurden-Demo in Köln werden heute mehr als 20.000 Menschen erwartet. Foto: Axel Heimken/dpa.

Köln Trotz befürchteter Ausschreitungen wird die geplante Großdemonstration in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wohl wie geplant heute um 11 Uhr starten können.

„Die Kundgebung findet statt“, sagte eine Sprecherin der Polizei Köln am Morgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Bei der Anreise der Protestierenden habe es zunächst keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, twitterte am Morgen unter dem Stichwort "#WirHier": „Für den Zusammenhalt in Deutschland, gegen Gewalt auf unseren Straßen.“ Die Dachverbände der kurdischen Gemeinden in Deutschland haben eigenen Angaben zufolge keine Anhaltspunkte für Gewaltbereitschaft.