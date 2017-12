Posse bei der AfD: Zwei Einladungen für einen Parteitag

In der niedersächsischen AfD gibt es erneut Ärger: Für einen im Januar geplanten Sonderparteitag haben zwei Vorstandsmitglieder und der umstrittene Landeschef Paul Hampel unterschiedliche Einladungen verschickt. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Von Doris Heimann, dpa

Die Hampel-Gegner und Vize-Landesvorsitzenden Jörn König und Wilhelm von Gottberg wollen die Mitglieder nach Hannover einladen und einen neuen Vorstand wählen. Das Ziel: Landeschef Hampel soll weg. Hampel dagegen will die Partei im niedersächsischen Gieboldehausen versammeln. Eine Neuwahl des Vorstands plant er nicht.

Dem kuriosen Streit liegt ein seit langem währender Konflikt in dem Landesverband zugrunde. Die Gegner des ehemaligen Fernsehjournalisten Hampel werfen ihm einen autoritären Führungsstil und mangelndes Interesse an Niedersachsen vor. Sie wollen ihn aus dem Amt hebeln. Im November konnten 21 Kreisverbände beim Landesvorstand ihre Forderung nach einem Sonderparteitag durchsetzen. Dieser soll am 13. und 14. Januar stattfinden.

In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, laden die Vize-Landeschefs Jörn König und Wilhelm von Gottberg zu diesem Datum nach Hannover ein. „Seit fünf Wochen liegt der Beschluss der Kreisverbände vor, der Landesvorstand blieb tatenlos. Irgendwann muss man mal handeln“, sagte König dazu am Donnerstag dpa. Die von ihm verschickte Tagesordnung sieht unter Punkt 12 die Neuwahl des kompletten Landesvorstandes vor. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

In einem eigenen Schreiben an die Mitglieder bezeichnete Hampel diese Einladung als „eigenmächtig und unabgestimmt“ - und lud zum Parteitag am selben Datum nach Gieboldehausen im Landkreis Göttingen ein. „Es ist bedauerlich, dass wir nach einem guten Start in Berlin diese Querelen in Niedersachsen haben“, sagte Hampel. In seinem Brief an die Mitglieder heißt es, man habe den Tagungsort in Südniedersachsen unter anderem deshalb gewählt, weil Mitglieder sich über eine Bevorzugung Hannovers beklagt hätten.

Vehement wendet sich Hampel gegen das Vorgehen seiner Stellvertreter, Vorstandsneuwahlen anzusetzen. „Bisher hat kein einziges Landesvorstandsmitglied seinen Rücktritt erklärt. Bisher liegt außerdem kein Abwahlantrag gegen den Vorstand als Ganzes oder eines seiner Mitglieder vor“, heißt es in dem Schreiben. Daher könne auch nicht die Neuwahl des Landesvorstandes von vorneherein auf der Tagesordnung stehen.