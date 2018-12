Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sowie die Stadt München sind der selben Meinung, dass Untersuchungen von künstlich befruchteten Eizellen untersagt werden sollen. Das Urteil ist demnach bestätigt worden.



In einem am Montag veröffentlichten Urteil wiesen die Richter in zweiter Instanz die Klage einer Laborbetreiberin zurück. Diese hatte in ihrer Münchner Zweigstelle ohne Zustimmung der Bayerischen PID-Ethikkommission das Erbgut von künstlich erzeugten Embryonen untersuchen wollen. Das ist nach Ansicht des BayVGH verboten. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles ließ das Gericht eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu.

Die Klägerin wollte Embryonen etwa fünf Tage nach der Befruchtung daraufhin untersuchen, ob sie überhaupt in der Lage seien, sich in der Gebärmutter einzunisten. Damit sollte die Chance auf eine Schwangerschaft erhöht werden. Eine weitreichendere genetische Prüfung der entnommenen Zellen sei nicht beabsichtigt gewesen. Die Stadt München hatte die Durchführung solcher Untersuchungen ohne Zustimmung der Ethikkommission untersagt. Zu Recht, befand nun der Verwaltungsgerichtshof.

Nach Auffassung des BayVGH ist das gesetzliche Verbot der PID generell zu verstehen. Auf den Untersuchungszweck kommt es demnach nicht an. Entgegen der Auffassung der Laborbetreiberin seien auch Zellen einer sogenannten Blastozyte "Zellen eines Embryos" im Sinne des Embryonenschutzgesetzes. Ob es für die von der Klägerin bezweckte Untersuchung eine Ausnahmegenehmigung der Ethikkommission geben könnte, war nach Angaben des Gerichts nicht Gegenstand des Verfahrens.



