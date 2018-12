später lesen Münchner Labor klagte Präimplantationsdiagnostik bleibt in Bayern stark reguliert FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

Die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Bayern bleibt stark reguliert. Ein Münchner Labor scheiterte vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Ansbach mit seiner Forderung, befruchtete Eizellen in bestimmten Fällen auch ohne Zustimmung der zuständigen Ethikkommission untersuchen zu dürfen. dpa