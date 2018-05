Protest gegen höheres Briefporto

Info

Dänemark ist das Brief-Hochpreisland

Vergleich Selbst mit einem Briefporto von 80 Cent läge Deutschland im europäischen Vergleich noch unter dem Durchschnitt. Der betrug im vergangenen Jahr nach Angaben der Post 88 Cent.

Extreme Am meisten kostete ein Standardbrief Inland demnach in Dänemark mit 3,63 Euro; es folgen Italien (2,80 Euro) und Island (1,46 Euro). Am günstigsten waren Briefe in Slowenien (37 Cent), Rumänien (31 Cent) und Malta (26 Cent).