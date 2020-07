Nach Corona-Ausbruch : Protestaktion bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück Mehr als 1400 Menschen wurden beim Fleischverarbeiter Tönnies positiv auf Corona getestet. Aktivisten protestieren nun gegen die Zustände in dem Betrieb.

In dem Tönnies-Standort hatte sich das Coronavirus so weit verbreitet, dass regional strenge Beschränkungen für die Bevölkerung der Kreise Gütersloh und Warendorf verhängt wurden. Die Fälle von Infektionen in Schlachtbetrieben warfen ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen und Werksverträge in der Branche.