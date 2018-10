später lesen Einsatz gegen Braunkohlegegner Protestcamp und besetzte Häuser am Hambacher Forst geräumt FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Die Polizei geht weiter konsequent gegen Braunkohlegegner in Rheinischen Revier vor. Nach der Räumung eines Protestcamps in der Nacht begannen die Einsatzkräfte am Morgen damit, Aktivisten aus besetzten Häusern im Kerpener Stadtteil Manheim zu holen. dpa