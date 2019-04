Islamistische Hilfsvereine sollen die Hamas unterstützt haben. Auch der Fußballer Änis Ben Hatira gerät erneut ins Visier der Ermittler. Die Vorsitzende eines mutmaßlich islamistischen Neusser Vereins wehrt sich gegen die Vorwürfe. Von Christoph Kleinau, Gaby Peters und Henning Rasche

Es ist 6.15 Uhr am Mittwochmorgen, als die Polizei im Parterre eines Mehrfamilienhauses im ländlichen Neusser Stadtteil Grimlinghausen klingelt. Auf dem Klingelschild befindet sich der Zusatz „WWR-Help e.V.“. Die Polizisten kommen, weil das Innenministerium hinter diesem Verein und dem Düsseldorfer Verein Ansaar International ein bundesweites islamistisches Netzwerk vermutet, das Terrorgruppen finanziell unterstützen soll. Drei Stunden lang haben sie die Wohnung durchsucht, Unterlagen und einen Laptop beschlagnahmt.

Eine heute 38 Jahre alte Zahnarzthelferin soll den Verein 2014 gegründet haben. Bei einem Besuch sagte sie unserer Redaktion, WWR Help sei ein „kleiner Verein“, der „nur Kindern und Familien hilft“. Sie unterhalte keine verwandtschaftlichen Beziehungen nach Palästina und nennt es absurd, dass ihr Verein in Zusammenhang mit Waffenkäufen für die palästinensische Hamas gebracht werden soll.

In neun Städten in NRW gab es am Mittwoch Durchsuchungen. Neben den Vereinssitzen in Neuss und Düsseldorf-Reisholz waren Polizisten auch in Mönchengladbach aktiv. Dort haben sie offenbar zwei Privatwohnungen durchsucht. In Duisburg waren es zwei Geschäfts- und Privaträume in den Stadtteilen Meiderich und Hochfeld. Auch in Ratingen, Aachen, Münster, Köln und Warendorf gab es Razzien.

So wie sich die Zahnarzthelferin in Neuss als Helferin ausgibt, so stellt sich auch Ansaar International dar. Beide Vereine sind laut NRW-Verfassungsschutz eng verflochten. „Ansaar“ geht auf das arabische Wort für Helfer zurück. Der Verein bezeichnet sich als Hilfsorganisation. „Wir bauen Moscheen, Koranschulen, Krankenhäuser, Bunker, Waisenhäuser, Witwenheime und Brunnen“, heißt es auf der Website.

Vereinsvorsitzender ist der deutsche Staatsbürger Abdul Rahman Kayser, der vor seinem Übertritt zum Islam Teil einer Düsseldorfer Rapgruppe gewesen sein soll. Der Rapper Farid Bang hat laut „Bild“ 2014 in einem Video Werbung für den Verein gemacht. Der Fußballer Änis Ben Hatira hat wegen seiner Kontakte zu Kayser seine Anstellung bei Darmstadt 98 verloren. Seine Wohnung und die Kellerräume wurden nun ebenfalls durchsucht.

Interessant ist der Status der Gemeinnützigkeit, den die „Blck Stone gGmbH“ im Namen führt, die laut Verfassungsschutz für Ansaar den „Ummashop“ in Düsseldorf unterhält. Die Einnahmen hieraus fließen in „Hilfsprojekte“ des Vereins. Auf der Website des „Ummashops“ heißt es: „We turn shopping into charity“ (etwa: Bei uns einkaufen ist gemeinnützig). Es gibt Schwarzkümmelprodukte, Camouflage-Schuhe in Pink sowie Bücher über die „frommen Altervorderen“, die als Grundlage des Salafismus dienen.