Razzien und eine Verhaftung nach G20-Ausschreitungen

FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler

Rund 14 Monate nach den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei in drei Bundesländern 15 Objekte mutmaßlicher Gewalttäter durchsucht. Einsätze gab es in Hamburg, in Elmshorn in Schleswig-Holstein und in Dortmund. dpa