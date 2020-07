„NSU 2.0“ : Rechtsextreme Drohmails: Ehepaar vorübergehend festgenommen

Ein Demonstrantin in Wiesbaden zeigt „Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0“. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Bislang richteten sich die rechtsextremen Drohmails vor allem an Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens in Berlin und Hessen. Nun führt eine Spur nach Bayern - zu einem ehemaligen Polizisten.

Ermittlungserfolg in der Affäre um die rechtsextreme Drohschreiben-Serie „NSU 2.0“: Im bayerischen Landshut wurden eine Wohnung durchsucht und zwei Personen vorläufig festgenommen, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei den Beschuldigten handele es sich um einen 63-jährigen ehemaligen bayerischen Polizeibeamten, der bereits in der Vergangenheit wegen rechtsmotivierter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten sein soll, und seine 55 Jahre alte Ehefrau.

Das Ehepaar sei verdächtig, mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weil die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorgelegen hätten, seien die Beschuldigten wieder entlassen worden. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger sowie die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, der Volksverhetzung, der verfassungsfeindlichen Verunglimpfung von Verfassungsorganen sowie der Beleidigungen dauerten an. Das Ehepaar war am Freitag festgenommen worden.