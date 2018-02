später lesen Berlin Regierung will sich weiter für politische Häftlinge einsetzen Teilen

Twittern

Teilen



Die Bundesregierung setzt sich "auf allen Ebenen" für die Freilassung auch der anderen fünf politischen Häftlinge in der Türkei ein, die einen deutschen Pass haben. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in Berlin. Am Freitag war der "Welt"-Journalist Deniz Yücel freigekommen.