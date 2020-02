AfD-Kandidat kontra Ramelow : Regierungsvertrag in Thüringen unterschrieben

Regierungsvertrag in Thüringen unterschrieben

Bodo Ramelow will sich im Erfurter Landtag zur Wiederwahl stellen. Foto: Martin Schutt/zb/dpa.

Erfurt Linke, SPD und Grüne sind auf der Zielgeraden zur Bildung einer Minderheitsregierung in Erfurt. Der Vertrag ist unterzeichnet. Doch die Wahl des Ministerpräsidenten birgt Risiken. In Teilen der CDU sorgt Daniel Günther mit einer Mahnung für Verärgerung.

Neben den Landesvorsitzenden unterschrieb auch der bisherige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) die Vereinbarung - als „Ministerpräsidentenkandidat“. In dem Papier versprechen die Partner, Thüringen „demokratisch, sozial und ökologisch zu gestalten“.

Rund drei Monate nach der Wahl stellt sich Ramelow an diesem Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl. Sein angepeiltes Bündnis hat allerdings keine Mehrheit, Ramelow will eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung anführen. Gegen ihn tritt der parteilose Dorfbürgermeister Christoph Kindervater an, der von der AfD-Fraktion vorgeschlagen wurde. FDP-Landeschef Thomas Kemmerich hat angekündigt, im dritten Wahlgang anzutreten, falls neben Ramelow dann noch ein AfD-Bewerber im Rennen ist. Vor einer solchen Kandidatur wolle man sich mit der CDU abstimmen.