später lesen Gegen Rodung und Kohleabbau Richter entscheiden über Demonstration am Hambacher Forst FOTO: Oliver Berg

Nach dem Verbot der für Samstag geplanten Demonstration von Umweltschützern am Hambacher Forst sind die Juristen am Zug. Der BUND kündigte am Donnerstabend einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Aachen und am Bundesverfassungsgericht an. dpa