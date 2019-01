Die EU und Großbritannien suchen fieberhaft nach einer Lösung im festgefahrenen Brexit-Verfahren. Diskutiert wird jetzt über eine Verschiebung des Austritts auf nächstes Jahr.

(dpa,ap,rtr) Die Europäische Union ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, den Brexit bis kommendes Jahr zu verschieben. EU-Vertreter prüften entsprechende Pläne, nachdem Deutschland und Frankreich ihre Bereitschaft zu längeren Austrittsverhandlungen signalisiert hätten, berichtete die Zeitung „The Times“ am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen. Zunächst sei von einer dreimonatigen Verschiebung bis Ende Juni die Rede gewesen. Doch nun würden rechtliche Wege geprüft, den Brexit bis 2020 zu verschieben. Sollte das Vereinigte Königreich darum bitten, müssten die 27 EU-Mitglieder einstimmig darüber befinden.

Das britische Parlament hatte am Dienstag mit großer Mehrheit gegen das von Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen gestimmt. Streitpunkt ist die sogenannte Backstop-Lösung für Irland. Damit will Brüssel verhindern, dass es zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit eine harte Grenze mit Kontrollen gibt – auch, um ein Wideraufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern.

Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte eine Neuwahl. Die heftige Niederlage am Dienstagabend habe gezeigt, dass Premierministerin Theresa May nicht in der Lage sei, weiterzumachen. „Diese Regierung hat unser Land im Stich gelassen, sie kann nicht regieren“, sagte der Labour-Politiker. May konterte, eine Neuwahl sei „das Schlechteste, was wir machen können“. Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon forderte eine neue Volksabstimmung über den EU-Austritt und drohte indirekt mit einem neuen Unabhängigkeitsreferendum. „Ein zweites Referendum ist die einzige Möglichkeit, dass Schottland als Teil des Vereinigen Königreichs in Europa bleibt“, sagte Sturgeon der „Bild“-Zeitung. „Unser Platz in Europa muss geschützt werden.“

IW-Chef Michael Hüther indes hält nach dem historischen „No“ zum Brexit-Vertrag einen ungeordneten Austritt Großbritanniens für nahezu unausweichlich. Er forderte die deutschen Unternehmen zum sofortigen Handeln auf. „Ich kann den Unternehmen nur raten: Stellt Euch auf einen harten Brexit ein, löst die Notfallpläne aus!“, sagt der Chef des unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschafts (IW) dem „Spiegel“. Hüther machte deutlich, dass es in Großbritannien derzeit keine absehbare politische Mehrheit für irgendeine andere Möglichkeit als den Austritt ohne ein Abkommen gebe. Alle Großunternehmer hätten durchdeklinierte Notfallpläne für ihre gesamten Lieferketten. Firmen, die darüber nicht verfügten, empfahl NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), ihre Anstrengungen zu verstärken. Zur Unterstützung habe sein Ministerium auf der Homepage (www.wirtschaft.nrw) eine Hotline eingerichtet.

„Bitte, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt“, appellierte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), an das britische Parlament. Gleichzeitig bekräftigten EU-Politiker, dass sie keine Alternative zu dem abgelehnten Austrittsabkommen sehen und Nachbesserungen oder Zugeständnisse an London ablehnen. Großbritannien müsse nun alleine eine Lösungsmöglichkeit entwickeln, wurde Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach einer Sitzung im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages von Teilnehmern zitiert.

Dennoch will Merkel ihre Bemühungen um einen geregelten Brexit fortsetzen. „Wir wollen den Schaden – es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Großbritanniens - so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiter zu finden“, sagte sie. Die Bundesregierung sei aber auch vorbereitet, wenn es keine geordnete Lösung gebe.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe eine gemeinsame Linie mit den europäischen Hauptstädten abgesteckt, sagte sein Sprecher Margaritis Schinas in Brüssel. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts, was die EU noch tun könnte“, sagte Schinas. „Ein geordneter Austritt bleibt in den nächsten Wochen unsere absolute Priorität“, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier im Europaparlament. Allerdings sei die Gefahr eines „No Deal“-Brexits so groß wie nie. Außenminister Heiko Maas (SPD) forderte die Briten auf, ihre Position schnell zu klären. „Die Zeit der Spielchen ist jetzt vorbei“, sagte er im Deutschlandfunk.

Europas Anleger haben die politischen Turbulenzen dies- und jenseits des Kanals nicht aus dem Tritt gebracht. Der Dax stieg am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 10.931 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,3 Prozent auf 3077 Zähler. Die Ablehnung des Brexit-Vertrages hatten die meisten Investoren bereits erwartet. Viele Analysten halten im Gegensatz zu zahlreichen Wirtschaftsunternehemen einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens am 29. März für weniger wahrscheinlich. Sie rechnen mit einer Verlängerung der Verhandlungsfrist. Sogar einen „Exit vom Brexit“ halten einige für möglich. Das Pfund Sterling verteidigte seine Kursgewinne vom Dienstagabend und kostete 1,2860 Dollar.

