Auf einen Drink mit der Kanzlerin

Es kommt vermutlich nicht oft vor, dass Angela Merkel mit Linken-Politikern über ihre Nachfolger in der CDU plaudert. Aber am Abend fand sich das politische Berlin in der RP-Parlamentsredaktion ein - und dabei traf Gregor Gysi auf eine gut gelaunte Kanzlerin. Von Martin Kessler