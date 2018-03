später lesen London Russischer Ex-Spion wurde wohl Opfer von Nervengift Teilen

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia sind höchstwahrscheinlich Opfer eines Anschlags mit Nervengift geworden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit, Mark Rowley gestern in London mit. Die beiden seien mit Nervengift "gezielt angegriffen" worden. Auch ein Polizeibeamter befinde sich inzwischen in einem lebensbedrohlichen Zustand. Eine Gefahr für eine breite Öffentlichkeit bestehe aber nicht. Die Rolle der Ermittler sei nun, herauszufinden, wer hinter der Tat stecke. "Zu diesem Zweck arbeiten Hunderte Kriminalbeamte, gerichtsmedizinische Experten und Geheimdienstmitarbeiter rund um die Uhr an dem Fall zusammen."