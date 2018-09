später lesen Großes Polizeiaufgebot RWE räumt Hindernisse im Hambacher Forst FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Die Polizei ist am Mittwochmorgen mit einem großen Aufgebot in Teile des Hambacher Forstes vorgerückt. Der Wald am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebau-Gegnern und Waldschützern besetzt. dpa