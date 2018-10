später lesen Kaufangebot für Waldstück RWE will nach Rodungsstopp Förderung in Hambach drosseln FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Nach dem vorläufigen Rodungsstopp am Braunkohletagebau Hambach will der Energiekonzern RWE die Förderung in den kommenden drei Jahren in geringerem Umfang fortsetzen. dpa