„Unter dem Radar verhandelt" Sachsen-Anhalts CDU lehnt UN-Migrationspakt ab FOTO: Peter Förster FOTO: Peter Förster

Sachsen-Anhalts CDU hat sich auf einem Parteitag gegen den viel diskutierten UN-Migrationspakt gestellt. Eine Mehrheit der Delegierten votierte am Samstagabend in Röblingen am See dafür, die Bundesregierung zu einer Ablehnung des Paktes aufzufordern. dpa