Migration nach Europa : Schäuble für Rettungs- und Asylzentren außerhalb der EU

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich in der Debatte über die Migration nach Europa für „Rettungs- und Asylzentren außerhalb der EU“ ausgesprochen.

In diesen müssten menschliche Lebensbedingungen garantiert werden, auch müssten sie geschützt werden, „etwa unter dem Dach der Vereinten Nationen, aber auch durch ziviles und militärisches Engagement der EU“, schreibt der CDU-Politiker in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). An einer solchen Mission würden sich Schäuble zufolge „sicher auch jene Staaten beteiligen, die sich der Verteilung von Migranten bislang verweigern“.