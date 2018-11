Schlechte Aussichten für spätere Rentner

Ältere Menschen in Deutschland können nach den Prognosen der Bundesregierung mit steigenden Renten in den kommenden Jahren rechnen. Aber was bedeutet dies für die Zukunft? Ein Kommentar.

Das Rentenniveau ist sicher – aber nur für die, die jetzt schon in Rente sind oder die bis 2025 in Rente gehen werden. Für die Jüngeren bekundet der Bundesarbeitsminister zwar die Absicht, auch für sie nach 2025 ein hohes Rentenniveau festlegen zu wollen. Dass ihm dies noch in dieser Legislaturperiode gelingen wird, ist aber fraglich. Denn die Rentenkommission soll ihre Vorschläge erst im Frühjahr 2020 vorlegen. Danach bleibt nicht mehr viel Zeit in dieser Wahlperiode für eine neue Gesetzesinitiative. Das Rententhema dürfte vielmehr das beherrschende Wahlkampfthema 2021 werden. Und dass Hubertus Heil beziehungsweise die SPD einer nächsten Bundesregierung angehören werden, ist ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Die doppelte Haltelinie, die die Koalition für Rentenniveau und Rentenbeitragssatz bis 2025 eingezogen hat, ist eine Politik zu Lasten der Jüngeren. Das zu leugnen, wie es Heil und andere in der Bundesregierung gerne tun, ist unehrlich, denn sie wissen es ja besser. Wie auch in der Hartz-IV-Debatte sollten in der Rentendebatte aber endlich einmal die Interessen derer eine größere Rolle spielen, die die soziale Sicherung in Zukunft garantieren sollen. Ohne sie ist alles nichts.

Der Rentenbericht der Bundesregierung macht deutlich, wie stark das Rentenniveau nach 2025 abnehmen wird – auf unter 45 Prozent bis 2032. Das ist zwar im Vergleich zu früheren Prognosen ein guter Wert. Doch wird der Rückgang des Sicherungsniveaus auch danach wegen der fortschreitenden Alterung kaum aufzuhalten sein. Gleichzeitig soll der Beitragssatz bis 2032 auf 22,5 Prozent steigen. Beide Entwicklungen zusammen genommen bedeuten nichts Gutes für die Jüngeren: Die gesetzliche Rente sichert spätere Rentner aus den heute jüngeren Generationen immer weniger ab, während zugleich wegen steigender Lohnzusatzkosten die Aussicht auf einen künftig genauso hohen Beschäftigungsstand wie heute abnimmt.

Mit ihren jüngsten Rentenbeschlüssen hat die Koalition die Chancen auf ein hohes Rentenniveau auch in der Zukunft verringert. Denn die Anhebung der Mütterrenten und alle weiteren Bestandteile des Rentenpakets belasten die Rentenkasse jährlich mit zusätzlich über zehn Milliarden Euro, auch nach 2025 mit steigender Tendenz.

Die Regierung nennt die seit 2007 stark gestiegene Erwerbsbeteiligung der 60- bis 64-Jährigen zwar erfreulich. Diese Entwicklung sollte aber selbstverständlich sein. Schließlich wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter seit der rot-grünen Rentenreform schrittweise angehoben. Es sollte 2018 bei Neu-Rentnern eigentlich bereits bei 65 Jahren und sieben Monaten liegen. Tatsächlich gingen Ältere 2017 im Schnitt aber schon mit 64,1 Jahren in Rente. Es muss deutlich mehr geschehen, damit künftig deutlich mehr Ältere länger arbeiten und das gesetzliche Rentenzugangsalter auch wirklich greift.