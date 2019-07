Milliardenschweres Paket : Scholz geht in die Offensive - Steuergeschenke für E-Autos

Scholz geht in die Offensive - Steuergeschenke für E-Autos

Ein Elektroauto wird an einer Ladestation aufgeladen. Das Kabinett hat ein milliardenschweres Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität auf den Weg gebracht. Foto: Hendrik Schmidt.

Berlin Die Bundesregierung will ein milliardenschweres Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität auf den Weg bringen.

„Wir müssen das Klima schützen“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in einem Video auf Twitter. „Das geht nur, wenn unsere Fahrzeuge weniger CO2 ausstoßen.“ Die stärkere Förderung der E-Mobilität ist auch Teil der Anstrengungen der Bundesregierung für mehr Klimaschutz. Das Klimakabinett will am 20. September ein Maßnahmenpaket beschließen.