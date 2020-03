Konflikt um Gutverdiener : Scholz rügt Union für harte Haltung im Soli-Streit

Berlin „Sehr glückliche Bürgerinnen und Bürger“ sollen nach dem Willen von Finanzminister Scholz beim „Soli“ derzeit nicht weiter entlastet werden. Gemeint sind Gutverdiener mit sechsstelligen Jahresgehältern.

Die SPD stehe weiter nicht für die Unionsforderung bereit, „sehr glückliche Bürgerinnen und Bürger“ zu entlasten, die manchmal ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen, sagte der Vizekanzler am Montag im Deutschlandfunk nach dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt. „Ich glaube, da zeigt auch jeder, wo er steht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht zur Klärung der Verhältnisse in Deutschland.“ Für die SPD stehe eine Entlastung von Gutverdienern weiter nicht auf der Agenda, betonte er. „Das ist ganz klar.“

Scholz bedauerte, dass die Union dem im Koalitionsausschuss nicht zugestimmt habe. „Wir bleiben aber dran.“ Er fügte an: „Aber ich will ganz ausdrücklich sagen: Das ist schon eine sehr interessante Erfahrung, dass ein so ganz massiver Widerstand gegen eine sehr einfache und schnell zu bewirkende Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen bei der Union so massiv formuliert wird.“