Schulz kämpft um Zustimmung für Koalitionsverhandlungen

SPD-Chef Martin Schulz wirbt in Düsseldorf für die Neuauflage der großen Koalition. Allerdings gibt es viele Gegner einer GroKo. NRW-Genossen überlegen deshalb, wie sie ihnen eine Brücke bauen können.





SPD-Parteichef Martin Schulz (SPD) hat am Dienstag in Düsseldorf bei NRW-Parteitagsdelegierten weiter eindringlich für Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. Es sei klar, dass es in der SPD einen "lebhaften Debattenprozess" gebe, und das sei auch "normal in einer demokratischen Partei", sagte Schulz vor Beginn des Treffens mit mehr als 65 Parteitagsdelegierten vom Mittel- und Niederrhein.





"Die politische Substanz ist da, um Koalitionsverhandlungen zu führen", sagte Schulz mit Blick auf die Sondierungsergebnisse. "Sondierungen sind etwas anderes als Koalitionsverhandlungen". Er werbe nun dafür, "auf Grundlage eines sehr soliden Arbeitsprozesses der vergangenen Wochen" die Konsequenzen zu ziehen und Koalitionsgespräche mit der Union aufzunehmen.





Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung auf dem SPD-Bundesparteitag am Sonntag in Bonn ist eine Zustimmung der Delegierten ungewiss. Das Treffen in Düsseldorf wurde begleitet von lautstarken Protesten der Jusos gegen eine große Koalition. Schulz kündigte an, dass er auf sie zugehen werde. Die NRW-SPD spielt beim Parteitag eine wesentliche Rolle. Sie stellt fast ein Viertel der insgesamt 600 Delegierten. Am Montag hatte Schulz bereits in Dortmund mit NRW-Delegierten gesprochen.





NRW-Genossen wollen Groko-Kritikern eine Brücke bauen





In der NRW-SPD wird immer stärker gefordert, das Sondierungspapier mit der Union nachzuverhandeln. Das erfuhr unsere Redaktion am Dienstag aus Parteikreisen nach einer Sitzung der Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Demnach sollen Punkte nachgebessert werden, die von Groko-Skeptikern kritisiert werden, etwa die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Ähnliche Überlegungen gebe es auch in Hessen.





In der Partei wird dies als ein Weg gesehen, den Kritikern einer großen Koalition eine Brücke zu bauen. Dabei werde es aber nicht um grundsätzliche Neuerungen gehen können. "Wir wollen uns auf dem Parteitag nicht mit unrealistischen Forderungen wie der plötzlichen Einführung einer Bürgerversicherung ein 'Ja‘ erkaufen", hieß es in Parteikreisen. Aber auch während des letzten Parteitages habe die NRW-SPD ja einen Kompromiss gefunden, um Skeptiker einzubinden. Damals hatte die Partei sich darauf geeinigt, dass ein Sonderparteitag über Koalitionsverhandlungen beschließen solle – statt eines Parteikonvents.





SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles warnte vor falschen Hoffnungen auf größere Nachbesserungen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Position der Union über Nacht wirklich auflöst." Trotzdem werde man in möglichen Koalitionsverhandlungen "gucken was noch geht".





"Fraktion ist sehr skeptisch"





Nach der Sitzung der NRW-Landtagsfraktion hieß es, unter den Wortmeldungen hätten die kritischen Stimmen überwogen. "Die Fraktion ist nach wie vor sehr skeptisch", sagte ein Teilnehmer. Nach einleitenden Worten von Fraktionschef Norbert Römer und SPD-Landeschef Michael Groschek habe es mehr als ein halbes Dutzend überwiegend kritische Debattenbeiträge in Folge gegeben.





Vor allem die Sondierungsergebnisse zur Familien- und zur Sozialpolitik seien kritisiert worden. In den positiven Wortbeiträgen hätten Fraktionsmitglieder dagegen die Vereinbarungen zur Pflege und zum sozialen Arbeitsmarkt hervorgehoben. Auch sei an die gesellschaftspolitische Verantwortung der Partei appelliert worden.





Die Parteispitze habe zudem darauf geachtet, dass bei den Mitgliedern nicht der Eindruck entstand, sie würden in ihrer Entscheidung unter Druck gesetzt. Auffällig sei, so berichtete ein Parteimitglied, dass sich in den bisherigen Besprechungen die Bundestagsabgeordneten tendenziell eher für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aussprechen würden.





(mit Material der Nachrichtenagentur dpa).