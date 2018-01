Schulz will Deutschland wieder als Motor der Europapolitik

CDU, CSU und SPD setzen heute ihre Sondierungen für eine Fortsetzung der großen Koalition mit der Arbeit in Fachgruppen und dem zentralen Thema Europa fort. dpa

SPD-Chef Martin Schulz verlangt von einer möglichen neuen Bundesregierung mit CDU und CSU eine aktivere gestaltende Rolle in der Europäischen Union. Er erhoffe sich dazu in den Sondierungen Ergebnisse, die Deutschland „wieder zum Motor der Europapolitik“ machen, sagte Schulz in Berlin.

Er sei optimistisch, dass dies „unser gemeinsames Ziel“ sei. Am zweiten Tag der Sondierungen wollen Schulz, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer in der CDU-Zentrale über Europa beraten. Dies sei „ganz sicher eines der ganz großen Themen einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung“, sagte der SPD-Vorsitzende.

Vor Beginn der Sondierungen waren gegensätzliche Positionen deutlich geworden - vor allem zwischen der SPD, die eine weitere Vertiefung der Integration bis zu Vereinigten Staaten von Europa anstrebt, und der CSU, die dies ablehnt. Hintergrund sind auch Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der unter anderem einen eigenen Haushalt der Eurozone und einen europäischen Finanzminister ins Gespräch gebracht hat.

Mit Blick auf die am Sonntag begonnenen Sondierungen mit CDU und CSU sprach Schulz von einer „sehr konstruktiven Atmosphäre“. Er hoffe, dass die Gespräche so fortgesetzt werden könnten.