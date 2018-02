später lesen Ressortverteilung in der Groko Schulz will Nahles als Nachfolgerin für SPD-Spitze FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

SPD-Chef Martin Schulz will als Außenminister in ein Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten, wenn die SPD-Mitglieder einer großen Koalition zustimmen. Das kündigte er am Mittwochabend nach einer SPD-Vorstandssitzung offiziell an. dpa