Trier/Mainz   : Schwimmen lernen: So wichtig, so schwierig

(wie) Immer wieder ertrinken Menschen in Flüssen oder Seen, die keine offiziellen Badegewässer sind. Selbst geübte Schwimmer können vor allem in Flüssen in Gefahr geraten. Zwar ist es nicht grundsätzlich verboten etwa in der Mosel zu schwimmen. Doch rät die Polizei, nur an überwachten Badestellen, schwimmen zu gehen. „Springen Sie nie in unbekannte Gewässer“, lautet der Hinweis der Polizei. Vor allem Flüsse würden unberechenbare Gefahren bergen wie etwa hohe Strömungsgeschwindigkeiten oder Strudel. „Fahrende Schiffe verursachen einen großen Sog und Wellenschlag“, warnt die Polizei. Daher sollte man immer in Ufernähe bleiben und nicht in die Fahrrinne schwimmen. Kinder sollten an Badegewässern nicht unbeaufsichtigt bleiben. Außerdem sollte man nicht ins Wasser gehen, wenn man vorher Alkohol getrunken, Drogen oder Medikamente genommen hat. Der Tipp, den alle Schwimmer beherzigen sollten: „Unterschätzen Sie niemals die potentiellen Gefahren eines Gewässers und überschätzen Sie nie ihre eigenen Kräfte.“ Wenn man bemerkt, dass man sich beim Schwimmen in Not befindet, sollte man Ruhe bewahren, nicht gegen die Strömung schwimmen, sondern versuchen, sich ans Ufer treiben zu lassen. Durch Winken oder Rufen sollte man auf sich aufmerksam machen.