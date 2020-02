„Hassprävention“ : Seehofer beschließt Expertenkreis gegen Islamfeindlichkeit

Berlin Kurz vor dem Integrationsgipfel Anfang der Woche im Kanzleramt hat Innenminister Seehofer die Bildung einer Expertengruppe gegen Islamfeindlichkeit angekündigt. Die Arbeit des Gremiums ist auf Jahre angelegt.

Am Montag findet im Kanzleramt ein Integrationsgipfel statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lädt dazu regelmäßig Vertreter von Organisationen ein, die sich mit Migration und Integration beschäftigen. In ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Video-Botschaft sagte sie, nach den Morden in Hanau müsse man konstatieren, dass es Gruppen in unserer Gesellschaft gebe, die sich im Augenblick nicht sicher fühlen. „Die Sicherheit aller Menschen in Deutschland zu gewährleisten, ist unsere oberste Aufgabe“, sagte die Kanzlerin. Allein in diesem Jahr stelle die Bundesregierung für Präventionsarbeit 125 Millionen Euro zur Verfügung.