Alle Hürden beseitigt Seehofer-Wechsel nach Berlin steht fest FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert

CSU-Chef Horst Seehofer will „definitiv“ als Bundesinnenminister nach Berlin wechseln. Das kündigte der scheidende bayerische Ministerpräsident am Donnerstagabend in Berlin an, nachdem sich die Spitzen von Union und SPD auf den künftigen Ressortzuschnitt geeinigt hatten. dpa