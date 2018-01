später lesen Pristina Serbischer Politiker im Kosovo erschossen Teilen

Im Kosovo ist der Anführer der serbischen Minderheit, Oliver Ivanovic, gestern vor seinem Parteibüro in der Stadt Mitrovica erschossen worden. Die Regierung in Pristina verurteilte den Mord als einen Anschlag auf den Rechtsstaat und die Bemühungen, Recht und Gesetz im gesamten Kosovo durchzusetzen. Die serbische Regierung sprach von einem Terrorakt. Ihr Vertreter verließ aus Protest gegen die Ermordung Ivanovics in Brüssel die von der EU vermittelten Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic berief in Belgrad eine Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats ein.