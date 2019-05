später lesen Keine konkrete Summe genannt Söder kündigt milliardenschweres Steuersenkungskonzept an Teilen

Die CSU will in Kürze ein Konzept für milliardenschwere Steuersenkungen in Deutschland vorlegen. Das kündigte CSU-Chef Markus Söder bei einem Besuch in Wien an. dpa