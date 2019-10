Bedürftigkeit bleibt Zankapfel : Söder optimistisch: Durchbruch bei Grundrente nächste Woche?

Berlin Im Streit der Koalition um eine Grundrente hat sich CSU-Chef Markus Söder zuversichtlich gezeigt. „Wir sind optimistisch, nächste Woche zu einer Lösung zu kommen“, sagte Söder am Mittwoch der „Süddeutschen Zeitung“ (Feiertagsausgabe).

So solle die Unternehmensteuer laut CSU von 32 auf 25 Prozent gesenkt werden, berichtete die Zeitung. Zudem solle die Senkung der EEG-Umlage vorgezogen werden, um Strom günstiger zu machen. Wenn sich der Koalitionsausschuss am Montagabend in Berlin trifft, sollen die wichtigen Fragen zur Grundrente geklärt sein, schreibt die Zeitung.