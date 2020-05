Maximal weitere 100 Milliarden : Söder setzt Obergrenze für Staatsschuldenin Corona-Krise

München Die Corona-Krise kostet richtig viel Geld. Nicht nur die Bürger und Unternehmer - auch der Staat muss tief in die Tasche greifen, um die Folgen abzufedern. Nun wurde erstmal ein Schuldenlimit genannt.

Maximal 100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden soll der Bund nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder in diesem Jahr zur Bewältigung der Corona-Krise aufnehmen dürfen.

Dies sagte Bayerns Ministerpräsident am Freitag in seiner Rede auf dem ersten Internet-Parteitag in der CSU-Geschichte. Konzepte über weitere Neuverschuldungen von bis zu 150 oder 200 Milliarden Euro seien nicht finanzierbar, alle Hilfen müssten „ökonomisch sinnvoll“ bleiben.