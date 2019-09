„Längerer Prozess“ : Söder will Länder gegenüber dem Bund stärken

Söder will Länder gegenüber dem Bund stärken

Markus Söder (CSU) will als neuer Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) für eine Stärkung der Bundesländer gegenüber dem Bund kämpfen. Foto: Lino Mirgeler.

München Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) will als neuer Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) für eine Stärkung der Bundesländer gegenüber dem Bund kämpfen - rechnet aber mit einem längeren Prozess.

Vor dem 1. Oktober, an dem Söder für ein Jahr den Vorsitz übernimmt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: „Bayern will einen Diskussionsprozess anstoßen. Es wäre ein wichtiges Signal, wenn wir die Diskussion über eine Reform des Föderalismus wieder beleben.“ Der CSU-Chef räumte aber ein: „Das Ganze ist ein längerer Prozess - das wird nicht in einem Jahr abgeschlossen sein.“