Höhere Luftverkehrsabgabe : Soll Fliegen teurer werden? Viel Kritik an Schulze-Vorstoß

Soll Fliegen teurer werden? Viel Kritik an Schulze-Vorstoß

Berlin Mit der Forderung nach höheren Flugpreisen stößt Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf Kritik in der GroKo.

Die SPD-Politikerin will die Luftverkehrsabgabe in Deutschland erhöhen und drängt auf eine europaweite stärkere finanzielle Beteiligung der Flugbranche am Klimaschutz.