Nach Kritik aus FDP und CSU : Sondersitzung: Seehofer gibt Auskunft zu Seenotrettung

Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einem Treffen der EU-Innenminister auf Malta, wo eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten gefunden wurde. Foto: Jonathan Borg/AP.

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will heute in einer Sondersitzung des Innenausschusses Auskunft zu seinen Vorschlägen in Sachen Seenotrettung geben.

Für seine Ankündigung, Deutschland werde künftig jeden vierten Migranten aufnehmen, der auf der Route von Nordafrika nach Südeuropa gerettet wird, hatte der Minister vor allem in der eigenen Partei und aus der FDP Kritik geerntet. Die Vorsitzende des Innenausschuss des Bundestages, Andrea Lindholz (CSU), hatte in einem Interview erklärt: „Das ist keine vorausschauende Migrationspolitik.“

Seehofer hatte sich am Montag mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Malta auf eine Übergangslösung verständigt. Danach sollen aus Seenot gerettete Asylbewerber, die an Land gebracht werden, innerhalb von vier Wochen auf die am Mechanismus teilnehmenden EU-Staaten verteilt werden. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nannte die Vereinbarung „gut gemeint, aber nicht gut gemacht“.