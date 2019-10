Politik : Sorgen um CDU-Parlamentarier Schnieder

Dreis Beim Bezirksparteitag in Dreis fehlt der CDU-Bundestagsabgeordnete Schnieder wegen einer dringenden Operation.

Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder ist am Dienstagabend wegen einer dringenden Augen-OP ins Krankenhaus gekommen. Das sagte der Bernkastel-Wittlicher Landtagsabgeordnete Alexander Licht auf dem Bezirksparteitag in Dreis. Der 51-jährige Schnieder sollte dort am Abend eigentlich ein Grußwort sprechen. „Er musste aber sofort in die Klinik“, sagte Licht. Näher Angaben machte er nicht.