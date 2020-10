Medienbericht : Spahn plant massenhaft Coronatests in Pflegeheimen

Spahn plant massenhaft Coronatests in Pflegeheimen

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor. Alten- und Pflegeheime sollen ab dem 15. Oktober flächendeckend Coronatests durchführen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Berlin Flächendeckende Coronatests in Alten- und Pflegeheime: Das soll Gesundheitsminister Spahn laut „Spiegel“ ab dem 15. Oktober planen. Besonders gefährdete Personen sollen so besser geschützt werden.

Das geht aus einem Referenten-Entwurf für eine Nationale Teststrategie hervor, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Einsatz von Coronatests in Deutschland regeln will. Der 23-seitige Entwurf, der dem „Spiegel“ vorliegt, sieht ähnliche Regelungen für Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen, Praxen humanmedizinischer Heilberufe sowie ambulante Pflegedienste vor.

Werde in solchen Einrichtungen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt, habe jeder, der in den vorangegangenen zehn Tagen dort anwesend gewesen sei, Anspruch auf einen Test. Ziel sei es, besonders gefährdete Personen besser zu schützen, heißt es in dem Entwurf.