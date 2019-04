Vorfall am Freitagabend bei einer Veranstaltung der CDU in Schleswig-Holstein. Nackte Femen-Aktivistinnen haben eine Rede von Gesundheitsminister Jens Spahn gestört. Dieser gab ihnen einen humorvollen Rat mit auf den Weg.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist am Freitagabend bei einer Veranstaltung in Dithmarschen von Fermen-Aktivistinnen verbal attackiert worden. Zwei Frauen hatten sich bei dem Event in Schleswig-Holstein entblößt und mit Botschafen auf dem nackten Oberkörper gegen die umstrittene Reform von Paragraf 219, in dem die Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch geregelt ist, protestiert. 2Mein Bauch gehört mir“, war auf dem Oberkörper einer Aktivistin zu lesen. Während sie mit Papierscheinen warfen, sagen sie sangen das von Wolfgang Petry bekannt gewordene Lied „Wahnsinn“ abgewandelt in einer Version für Jens Spahn. Über Facebook posteten die Aktivistinnen anschließend das Video.

Die beiden Demonstrantinnen wurden von Ordnungskräften aus dem Saal getragen. Zuvor gab Spahn den beiden noch einen Rat mit auf den Weg: „Bei mir kommt ihr mit ausziehen nicht so weit“, sagte er vom Podium aus zu den Frauen in Anspielung auf sein Homosexualität.

Spahn ist seit Dezember 2017 mit dem Journalisten Daniel Funke verheiratet.

(mja/skr)