"Steht im Grundgesetz“ : SPD-Chefin Esken verteidigt Vorstoß für Vermögensabgabe

SPD-Chefin Saskia Esken: „Die Vermögensabgabe steht ja in unserem Grundgesetz“. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Berlin Die Bewältigung der Corona-Krise wird teuer. Eine einmalige Vermögensabgabe könnte da helfen. Die Frage ist: Wäre ein solches Vorgehen rechtens?

„Die Vermögensabgabe steht ja in unserem Grundgesetz“, sagte Esken am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Die Abgabe sei in den Anfangsjahren der Bundesrepublik bereits erhoben worden, fügte die Parteichefin hinzu. „Auch da hat sie schon der Verfassung entsprochen, und das wird sie auch weiterhin.“