Bundesbank dafür : SPD fordert weiter früheren Soli-Abbau

Berlin Unterstützung für den Soli-Vorstoß der SPD: Neben FDP-Chef Lindner ist nun such die Bundesbank für eine frühere Entlastung der Bürger. Der SPD-Fraktionschef legt noch einmal nach.

„Wir werden das beim Koalitionsausschuss am 8. März wieder thematisieren und bis dahin auch noch Überzeugungsarbeit leisten“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Dann könnte das vereinbart werden. Ich glaube, viele Menschen würde das freuen.“

Auch die Bundesbank tritt für einen solchen Schritt ein. Gestiegene Einnahmen und gesunkene Zinsausgaben hätten zu deutlichen Spielräumen im Rahmen der Budgetregeln geführt, heißt es in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die Spielräume könnten für Verbesserungen der Wachstums- und Beschäftigungsbedingungen genutzt werden. „Beim Bund scheint es durchaus naheliegend, im laufenden Jahr mit dem Abbau des Solidaritätszuschlags zumindest zu beginnen“, so die Banker.

Zudem trage zurzeit der inländische Konsum zu einem guten Teil die Konjunktur in Deutschland. „Das ist angesichts der Konflikte zwischen den internationalen Handelsblöcken und einer drohenden Corona-Pandemie auch wichtig“, meinte Mützenich. „Organisatorisch wäre es kein Problem, wenn die Neuregelung in der Mitte des Jahres kommt. Lohnbuchhaltung und Finanzämter können das“, so Mützenich.