später lesen Sechs Plätze im Kabinett SPD gibt Ministerliste am Freitag bekannt FOTO: dpa, ahe tba FOTO: dpa, ahe tba Teilen

Twittern

Teilen



Wer wird der nächste Außenminister? Und wer übernimmt das Familien-Ressort? Die SPD will die Besetzung ihrer sechs Ministerien in der neuen großen Koalition am Freitag beschließen und verkünden.