Unterstützung für Borjans : SPD-Kandidatenduo Lange/Ahrens zieht zurück

Saarbrücken Zum Start der Deutschlandtour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat sich das Bewerberfeld überraschend verkleinert. Das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zog seine Bewerbung am Mittwoch in Saarbrücken zurück.

Ahrens und sie wollten ihre Kraft und Unterstützung übergehen lassen auf das Team von Walter-Borjans und Esken. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Lange, sie und Ahrens zögen ihre Bewerbung zurück. Somit treten noch 15 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Lange sagte: „Wir sind nicht weg, wir werden weiter Wahlkampf machen.“

Mit Spannung wird das Abschneiden der Favoriten erwartet. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz tritt gemeinsam mit der Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz an. „Wir Sozialdemokraten müssen darauf bestehen, dass alle gleich viel wert sind“, sagte Scholz. Auch andere Kandidaten riefen dazu auf, die SPD wieder stärker als Partei der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Sicherheit erkennbar werden zu lassen.

Unions-Fraktionsspitze will „effiziente CO2-Bepreisung“

Für Sprit, Heizöl und Erdgas : Unions-Fraktionsspitze will „effiziente CO2-Bepreisung“

Kritik von Grünen und FDP an AfD-Verhalten im Bundestag

Härte und Aggressivität : Kritik von Grünen und FDP an AfD-Verhalten im Bundestag

Groko will Glyphosat-Aus Ende 2023 und neues Tierwohl-Logo

Einigung im Kabinett : Groko will Glyphosat-Aus Ende 2023 und neues Tierwohl-Logo

Für den Bundestagabgeordneten Karl Lauterbach ist das Rennen „eine Richtungswahl“. Er sagte: „Im Prinzip steht ja die Frage im Raum: Geht die große Koalition weiter, ja oder nein?“ Er tritt für einen Austritt aus dem Regierungsbündnis ein. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius rief zu mehr Geschlossenheit in der Partei auf.

Auf die insgesamt 23 Regionalkonferenzen folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Erhält niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichabstimmung. Das Ergebnis soll von den Delegierten des SPD-Parteitags Anfang Dezember in Berlin bestätigt werden.