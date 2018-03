später lesen Politik SPD-Politiker unzufrieden mit Verhandlungen Teilen

() Auf dem Weg zu einer großen Koalition im Bund sind nach Ansicht führender SPD-Politiker in Rheinland-Pfalz Nachbesserungen am Sondierungsergebnis nötig. „Wir werden versuchen, in den Koalitionsverhandlungen noch Erfolge zu erzielen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Sonntag. Für einen verbindlichen Koalitionsvertrag mit der Union sei „noch manches dicke Brett zu bohren, und manches dicke Brett ist ein Balken“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer.